Mercato - L'OL n'a pas reçu d'offre pour Memphis, Aouar et Dembélé

A un peu plus de deux semaines de la fin du mercato (5 octobre), l'OL n'a toujours vendu aucun de ses trois joueurs phares : Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Concernant le premier, annoncé tout proche du FC Barcelone, Jean-Michel Aulas a assuré hier soir que le club catalan ne pourrait pas faire d'offre. Et l'OL n'a pas reçu de proposition pour les deux autres, à en croire Juninho.

"Les joueurs savent que ça marche comme ça en début de saison, et en janvier. Nous sommes pros. On n'a rien reçu pour Houssem, Memphis ou Moussa Dembélé", a déclaré le directeur sportif de l'OL à Téléfoot, hier, après la défaite des Gones à Montpellier (2-1). "Le marché est ouvert. Il n'y a rien pour nos joueurs. On va envie de garder notre effectif, il y aura peut-être des arrivées aussi, on discute par rapport à ça."