Mercato - L'OL ouvre la porte à Moussa Dembélé

Si le prochain mercato s'annonce beaucoup plus calme que les précédents, l'OL devrait tout de même en profiter pour boucler la vente de Moussa Dembélé, qui s'annonce des plus lucratives.

La secousse qu'est en train de vivre le football français ne devrait pas empêcher les dirigeants lyonnais de transmettre un bon de sortie à Moussa Dembélé. Courtisé depuis l'été dernier par les cadors anglais, l'attaquant de 23 ans semble avoir été désigné par l'OL comme l'élément majeur le plus susceptible de partir au prochain mercato. A en croire L'Equipe, sa vente ne sera pas remise en question par la crise du coronavirus et la perte de revenus qui va en découler, y compris chez nos voisins britanniques.

Cet hiver, c'est Chelsea qui avait manifesté le plus grand intérêt pour l'international Espoirs français (25 sélections, 13 buts), notamment dans la perspective du départ de son compatriote Olivier Giroud (33 ans), libre à l'issue de la saison. Alors que l'ex-montpelliérain se dirigeait vers l'Italie (Lazio, Inter), une offre de 40 millions d'euros avait même été transmise par les Blues à l'OL, en vain. Manchester United, qui avait raté Erling Haaland en début d'année, pourrait aussi relancer la piste menant à Dembélé, déjà courtisé du temps où il évoluait à Fulham (2012-2016).

Une cote estimée à plus de 50 M€

Selon les estimations du CIES, la valeur du 3e meilleur buteur de Ligue 1 (16 buts en 27 matchs) oscille désormais entre 50 et 70 millions d'euros. De quoi assurer une jolie plus-value à l'OL, qui était allé le chercher au Celtic Glasgow moyennant 22 M€, il y a deux ans. Et peut-être permettre au club rhodanien d'aborder plus sereinement les offensives qu'il subira sur d'autres joueurs clefs de son effectif, en particulier Houssem Aouar et Memphis Depay...