Mercato - L'OL passe à l'action pour Gonzalo Montiel

L'Olympique Lyonnais a réalisé une première partie de saison remarquable et continue de lutter pour le titre de champion de France. Si les Gones sont aujourd'hui à seulement deux points de la première place, c'est en grande partie dû à la profondeur et la qualité de l'effectif du club rhodanien. Mais si l'OL peut se targuer d'avoir un milieu de terrain et une attaque plutôt séduisante, la défense a laissé à désirer lors de certaines rencontres. Pour corriger cela, Juninho cherche depuis le début du mercato d'hiver un élément qui pourrait venir renforcer sa solidité défensive.

Le directeur sportif lyonnais aurait jeté son dévolu sur Gonzalo Montiel et s'apprêterait à passer à l'action. Radio Continental assure ce vendredi matin que la direction de l'OL va faire une offre dans les prochaines heures à River Plate avoisinant les 7-8 millions d'euros pour le latéral droit de 24 ans. Affaire à suivre.