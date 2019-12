Mercato - L'OL pense aussi à Kevin Gameiro

L'OL, que l'on annonce très actif dans le sens des arrivées sur le prochain mercato d'hiver, a coché le nom de Kevin Gameiro.

L'international français en manque de temps de jeu est une denrée décidément très prisée dans le Rhône, sur cette fin d'année 2019. Après Thomas Lemar, Steven Nzonzi et, dans un registre quelque peu différent, Lucas Digne, c'est Kevin Gameiro (32 ans) qui voit son nom cité parmi les pistes creusées par l'OL en vue du mercato de janvier.

L'ancien Parisien, qui n'a débuté que 7 matchs de Liga cette saison, apparaît comme une cible plus accessible que lors des précédentes fenêtres de transfert, où le club de Jean-Michel Aulas s'était déjà renseigné sur la faisabilité d'un transfert. Aucun contact n'a encore été établi, précisent nos confrères de L'Equipe, mais la nécessité pour Gameiro de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro (il n'a plus été appelé en Bleu depuis mars 2017) et la composition de son entourage (il partage les mêmes agents que Rudi Garcia) sont autant de raisons de croire que l'OL a une carte à jouer.

Sous contrat jusqu'en 2021 à Valence, Gameiro est coté entre 7 et 10 millions d'euros (source CIES). Face à la nécessité de recruter dans le secteur offensif, suite aux graves blessures contractées par Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde le week-end dernier, les dirigeants lyonnais ont déjà annoncé par le voix de Juninho qu'ils feront des efforts, notamment financiers, pour recomposer un effectif digne des 8es de finale de la Champions League et de la lutte pour le podium en Ligue 1.