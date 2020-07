Mercato - L'OL pense toujours à Luiz Gustavo !

L'Olympique Lyonnais suivrait toujours attentivement la situation de Luiz Gustavo, exilé en Turquie depuis deux ans.

Il avait quitté la France et l'Olympique de Marseille en pleurs, Luiz Gustavo reviendra-t-il dans l'Hexagone avec un nouveau maillot ? D'après les informations de L'Equipe publiées ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais serait toujours intéressé par Luiz Gustavo. Les Gones, déjà intéressés par le milieu de terrain l'été dernier, n'auraient pas oublié la piste menant au joueur du Fenerbahçe. Lié au club stambouliote jusqu'en juin 2022, le Brésilien a surtout l'avantage de connaître parfaitement Rudi Garcia, qui l'a eu sous ses ordres à l'OM et qui serait, logiquement, pas insensible à son arrivée.

L'apport de l'ex-Phocéen pourrait s'effectuer à deux postes pour Lyon puisqu'il peut évoluer au milieu de terrain, mais aussi un cran plus bas, en défense centrale, comme il l'a déjà fait à l'OM. Juninho, le directeur sportif rhodanien, appréciant également le profil de son compatriote.

Pour le moment, Jean-Michel Aulas tique concernant le gros salaire de Luiz Gustavo, malgré ses qualités. S'il dispose d'un âge avancé (33 ans demain), le Brésilien dispose toutefois d'une hygiène de vie irréprochable à l'image de ses 35 matchs cette saison, et il dispose d'un leadership et d'un charsime naturel. Le principal intéressé ne serait d'ailleurs pas opposé à un retour en France, d'autant plus qu'il a connu des soucis au niveau du salaire au Fenerbahçe. Mais pour L'Equipe, le Brésilien "est une option" s'il devait y avoir du mouvement dans l'entrejeu.