Mercato - L'OL peut tirer un trait sur Matuidi

Blaise Matuidi sera bien à Lyon mercredi soir pour affronter l'OL en 8es de finale de la Ligue des Champions. En revanche, l'international français ne devrait pas porter les couleurs rhodaniennes la saison prochaine, malgré l'intérêt avoué de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Récemment, le président a confié que le club avait tenté de recruter l'ancien parisien l'été dernier. Quelques jours plus tard, le directeur sportif brésilien s'est montré très élogieux envers le joueur et a admis qu'il serait un renfort important pour l'équipe.

Mais ce dimanche, Blaise Matuidi a fait une révélation importante concernant la suite de sa carrière. Comme il l'a indiqué au Figaro, la Juventus a décidé de lever l'année optionnelle qui figurait dans son contrat. "Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever. Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute car j’ai senti la confiance de toutes les parties" a-t-il avoué. Il est donc désormais lié à la Juve jusqu'en juin 2021, ce qui signifie qu'il ne quittera pas le Piémont cet été, du moins pas gratuitement.