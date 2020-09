Mercato - L'OL planche (à nouveau) sur un retour de Samuel Umtiti

En quête d'un défenseur central, l'Olympique Lyonnais a réactivé la piste menant à Samuel Umtiti, l'axial français du FC Barcelone.

Depuis le début du mercato, l'Olympique Lyonnais réfléchit à l'éventualité de renforcer sa défense, et plus particulièrement sa charnière centrale. Visiblement, la direction rhodanienne à trancher et vise l'obtention d'un renfort pour son axe défensif. Selon les informations dévoilées ce vendredi après-midi par L'Equipe, le club lyonnais va tenter de profiter des dix derniers jours du marché pour frapper fort puisqu'il vient de rentrer en contact avec l'entourage de Samuel Umtiti, son ancien protégé. Les dirigeants de l'OL plancheraient pour un prêt de l'international français (31 sélections, 4 buts).

Ce dernier, entre Rhône et Saône, retrouverait un environnement connu, propice à relancer une carrière sur la pente descendante depuis plusieurs mois. En effet, le joueur de 26 ans, formé dans la capitale des Gaules (2002-2016), sort d’une saison tronquée par de nombreuses blessures au genou. À Lyon, "Big Sam" pourrait retrouver une place de titulaire, une donnée non négligeable en vue de l’Euro 2020, qui se disputera durant l’été 2021. Le média sportif précise toutefois que ce dossier s'avère plutôt complexe, notamment en raison du salaire et de l'état du genou de l'ancien rhodanien. Affaire à suivre.