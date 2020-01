Mercato - L'OL pose les barbelés autour de Lucas Tousart

Pisté par le Hertha Berlin durant ce mercato hivernal, Lucas Tousart ne devrait pas quitter l'OL pour autant. Selon les informations de L'Equipe, les Lyonnais ne semblent pas décider à lâcher le joueur de 22 ans, qui n'a pour le moment pas reçu d'offre officielle.

Les Berlinois, qui ont échangé à plusieurs reprises avec l'OL et l'entourage du joueur, semblent se confronter à un mur puisque un départ n'est pas à l'ordre du jour non plus du côté de Tousart. L'écurie allemande pourrait se retourner vers Morgan Sanson, qui a été proposé par l'OM.