Mercato - L'OL pourrait se faire attaquer sur Jason Denayer !

Performant depuis la reprise, Jason Denayer est dans le viseur de Naples, qui pourrait formuler une offre en cas de départ de Kalidou Koulibaly.

La cote de Jason Denayer connaît une belle ascension depuis un mois. Brillant lors du final 8 de la Ligue des Champions, en août à Lisbonne, le défenseur belge s'est illustré ce week-end avec les Diables Rouges en inscrivant son premier but en sélection (14 matchs depuis 2015), face au Danemark (0-2). Adoubé par son sélectionneur Roberto Martinez, il est de nouveau pressenti pour débuter contre l'Islande, mardi.

A un peu moins d'un mois de la fermeture du marché des transferts, cette bonne passe a attiré les regards de certains clubs sur la situation du central de 25 ans, sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2022. D'après Het Laatste Nieuws, Arsenal et surtout le Napoli sont intéressés. Les Partenopei, 7es du dernier championnat de Serie A et qualifiés pour la prochaine Europa League, aimeraient faire de Denayer le successeur de Kalidou Koulibaly (29 ans), en partance pour Manchester City. Un contact aurait été établi avec le clan du joueur.

L'OL peut-il se permettre de vendre Denayer ?

Lyon sera-t-il vendeur ? Le journal belge parle d'un montant de 30 millions d'euros comme base de négociation, fixée par les dirigeants lyonnais. Mais Rudi Garcia réclamait déjà un renfort derrière avant le départ de Fernando Marçal (vendu à Wolverhampton), qui laisse le décevant Joachim Andersen (24 ans), l'inexpérimenté Sinaly Diomandé (19 ans) et la recrue Cenk Özkacar (19 ans) comme seules options pour épauler Marcelo et Denayer. S'il veut faire perdurer sa défense à trois axiaux, un départ du Belge, qui plus est à cette période du mercato, donnerait à l'entraîneur lyonnais quelques maux de tête...