Mercato - L'OL prépare une offre pour Gedson Fernandes !

En quête d'un milieu de terrain, l'OL aurait jeté son dévolu sur Gedson Fernandes, le jeune milieu du Benfica. Les Gones négocient avec les Lisboètes, qu'ils ont rencontré deux fois en LDC cette année, sur les bases d'un prêt avec option d'achat.

Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants lyonnais prépareraient une offre pour recruter Gedson Fernandes (20 ans) sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Avec seulement 12 matchs au compteur toutes compétitions confondues, le milieu offensif portugais du Benfica a croisé le fer à deux reprises avec les Gones en phase de groupes de Ligue des Champions.

Perçu comme un grand espoir du club lisboète ces dernières années, le milieu n'entre clairement plus dans les plans de Bruno Lage, qui ne le convoque plus pour les matchs de championnat et de Ligue des Champions. Par conséquent, il a seulement disputé les miettes lors des matchs de coupe de la ligue portugaise au mois de décembre (deux matchs).

Le dossier est toutefois loin de se concrétiser. Également sur les tablettes de l’Inter Milan, les Lisboètes se montreraient gourmands sur le montant de l’option d’achat (évaluée à près de 40 millions d’euros). En attente du retour de vacances de Jean-Michel Aulas, les Rhodaniens, qui se sont cassé les dents sur de nombreuses pistes, vont tenter leur va-tout pour attirer cet espoir dès cet hiver.