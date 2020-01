Mercato - L'OL revient à la charge pour Tino Kadewere

Le rythme du mercato s'accélère enfin à Lyon, où la quête de renforts offensifs bat son plein. Alors qu'un accord de principe a été conclu avec Villarreal pour le prêt avec option d'achat de Karl Toko Ekambi, on apprend dans L'Equipe que les négociations menées avec Le Havre autour d'une potentielle arrivée de Tino Kadewere (24 ans) ont aussi franchi un nouveau cap. D'abord recalé avec une offre de 7 millions d'euros, l'OL serait revenu à la charge avec une proposition revue à la hausse, atteignant près de 15 M€.

Pour prendre le pas sur la concurrence, allemande et anglaise notamment, et convaincre le HAC de lâcher le meilleur buteur de Ligue 2 (18 réalisations en 20 matchs) en cours de saison, les dirigeants rhodaniens auraient également émis l'hypothèse de lui laisser, en prêt pour les six prochains mois, le jeune Amine Gouiri (19 ans). Ce dernier, apparu à seulement 3 reprises chez les pros cette saison, souhaiterait néanmoins rester au sein de son club formateur.