Mercato - L'OL s'active pour convaincre et conserver Melvin Bard

Courtisé par de nombreuses formations françaises et européennes, Melvin Bard (19 ans), le jeune latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, aurait reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants, qui souhaiteraient lui donner plus de responsabilités.

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, Melvin Bard (19 ans) n'est pas certain de rester à l'Olympique Lyonnais. Il y a quelques semaines, le défenseur latéral gauche (1 match joué en Ligue 1 cette saison) avait fait part à ses dirigeants de ses envies d'ailleurs, déterminé à trouver un nouveau challenge et un nouveau club, à même de lui offrir un temps de jeu plus important qu'entre Rhône et Saône. Plusieurs formations de Ligue 1, parmi lesquelles Reims et Nice, mais également d'autres écuries européennes, dont le Bayern Munich, se sont alors manifestées pour tenter d'obtenir le renfort du natif d'Écully.

Le club bavarois, qui disposerait déjà d'un accord avec le numéro 31 rhodanien, semblait tenir la corde dans ce dossier, proposant de racheter les deux années de contrat du joueur pour l'intégrer à son équipe réserve, qui évolue en troisième division. Mais, selon L'Equipe, les dirigeants lyonnais auraient décliné la proposition, qui serait légèrement inférieure à 1 million d'euros, envoyée par leurs homologues bavarois. Toujours selon le média, les têtes pensantes du club rhodanien souhaiteraient finalement conserver leur jeune latéral. Ce dernier, via son agent, aurait même reçu une offre de prolongation.

Celle-ci porterait sur deux saisons supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2024, avec une "importante" revalorisation salariale à la clé. Le principal intéressé et son entourage réfléchiraient actuellement à la proposition des dirigeants lyonnais et voudraient prendre leur temps avant de rendre réponse. Les prochains choix de Rudi Garcia, qui ne l'a pas convoqué pour prendre part à la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, pèseront évidemment dans la balance. Le technicien français voudrait, en tout cas, en faire la doublure de Maxwel Cornet dans le couloir, devant Youssouf Koné, qui n'entrerait plus dans ses plans et dont l'avenir dans la capitale des Gaules semble de plus en plus incertain.