Mercato - L'OL s'est fait une raison pour Memphis Depay

En fin de contrat dans un an, Memphis Depay ne devrait pas disputer une dernière saison sans coupe d'Europe. Les dirigeants lyonnais, qui ont un temps espéré le prolonger, seraient désormais résignés à le vendre dès cet été.

"On a perdu beaucoup de millions et ce que tout le monde va faire, sauf peut-être le PSG, sera de trouver ces millions. Ils (les clubs français, ndlr) vont devoir vendre les meilleurs joueurs. Dès que le mercato va ouvrir, on va perdre beaucoup de joueurs et nous allons encore plus nous affaiblir." Interrogé cette semaine dans la presse italienne, Rudi Garcia a livré une analyse du marché français des transferts qui reflète assez bien la situation dans laquelle se trouve l'Olympique Lyonnais.

Privé de coupe d'Europe pour la première fois depuis 1996, à moins d'une victoire finale en C1 (8e de finale retour contre la Juventus ce vendredi, victoire 1-0 à l'aller), le club rhodanien s'est préparé à l'exode de ses meilleurs éléments. Son meilleur buteur Moussa Dembélé et son espoir formé au club, Houssem Aouar, sont évidemment concernés. Mais le cas le plus évident est peut-être celui de son capitaine, Memphis Depay.

L'hypothèse d'une prolongation a pris du plomb dans l'aile

Même s'il sort d'une longue blessure, qui pourrait rebuter certains de ses courtisans (Dortmund, Everton, Atalanta...), le Néerlandais (26 ans) jouit d'une situation contractuelle avantageuse. Libre dans un an, il sait que les septuples champions de France ne pourront pas réclamer une somme folle sur sa vente (le CIES estime sa valeur entre 30 et 40 M€) et que son recrutement apparaît comme un bon coup à saisir pour une majorité de clubs européens.

Alors que Jean-Michel Aulas avait initié des discussions pour le prolonger, cette hypothèse serait désormais à exclure. D'après L'Equipe, Depay ne compte pas resigner à Lyon, ni même honorer sa dernière année de contrat. Quant aux dirigeants, la plupart seraient déjà résignés à le vendre cet été. Une tendance que seule une victoire finale en Ligue des Champions semble être en mesure d'inverser. En cas d'élimination vendredi, en revanche, ce 8e de finale à Turin devrait être le dernier grand rendez-vous de Memphis Depay sous les couleurs de l'OL.