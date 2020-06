Mercato - L'OL se penche sur Luis Suárez...

Âgé de seulement 22 ans, Luis Suárez évolue dans l'ombre de son glorieux homonyme du Barça. Pourtant, l'attaquant colombien de 22 ans, prêté par Watford au Real Saragosse en deuxième division espagnole, pourrait bien se faire un petit nom cet été. En effet, à en croire les informations de The Sun, le club anglais, qui n'a jamais vu jouer le Cafetero sous ses ordres, reçoit de nombreux coups de fils pour son joueur.

Auteur de 17 buts et 3 passes décisives en 32 matchs de Liga Santander, le Colombien est dans le viseur de nombreux clubs de Liga, mais aussi de l'Olympique Lyonnais ! Pour The Sun, Watford pourrait même fixer le début des enchères à 10 millions de livres, soit un peu plus de 11 millions d'euros ! En février dernier déjà, Luis Suárez avait été annoncé du côté du FC Barcelone !