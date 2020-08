Mercato - L'OL se penche sur Tiémoué Bakayoko

Tiémoué Bakayoko, qui vient d'enchaîner deux prêts au Milan AC (2018-2019) et à Monaco (2019-2020), ne devrait pas rester à Chelsea cet été. Le milieu de terrain tricolore (26 ans), toujours à Londres en attendant la reprise de l'entraînement le 23 août, est sollicité sur le marché des transferts et les Blues ne s'opposeront pas à son départ.

Le Milan AC se renseigne depuis plusieurs semaines sur son cas, mais fait face depuis peu à la concurrence d'un club français : l'Olympique Lyonnais. D'après Téléfoot, les Rhodaniens se penchent sur le champion de France 2017 et sont même déjà passés à l'action, en prenant contact avec Chelsea et l'entourage du joueur. La valeur de Bakayoko, sous contrat jusqu'en 2022 à Stamford Bridge, oscille entre 10 et 15 millions d'euros selon le CIES.