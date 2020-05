Mercato - L'OL se prépare à être attaqué de toutes parts

Restreint par son absence des compétitions européennes la saison prochaine, le mercato de l'OL pourrait surtout être la scène d'offensives extérieures concernant quelques éléments clefs : Moussa Dembélé, bien sûr, mais aussi Houssem Aouar et Memphis Depay.

Bruno Cheyrou, qui s'apprête à prendre la suite de Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement lyonnaise, ne va malheureusement pas aborder son premier mercato de la même manière que son prédécesseur ces dernières saisons. Et pour cause, l'OL, européen chaque année depuis 1997, sera très probablement privé de la scène continentale la saison prochaine - à moins d'une victoire en Coupe de la Ligue ou en Champions League, si les deux compétitions vont à leur terme - et son activité sur le marché des transferts va mécaniquement en pâtir.

Le manque à gagner des recettes UEFA, plus ou moins importantes selon la compétition (C1 ou C3), va empêcher Cheyrou, Juninho et consort de renouveler un effectif qui avait déjà été renforcé, l'hiver dernier, avec les arrivées de Karl Toko-Ekambi (prêt payant avec option d'achat) et Bruno Guimaraes. Pire, l'absence de coupe d'Europe pourrait aussi inciter certains joueurs à quitter le navire. Planifiée depuis plusieurs mois, la vente de Moussa Dembélé (23 ans), probablement en Angleterre (Chelsea, MU...), apparaît désormais comme une évidence. Mais le 3e meilleur buteur de L1 n'est plus le seul élément majeur de la capitale des Gaules à pouvoir les plier.

Des offensives attendues pour Depay et Aouar

Désormais, la question d'un départ se pose aussi pour Houssem Aouar (21 ans) et Memphis Depay (26 ans). L'OL est en tout cas menacé de perdre ces deux joueurs, prévient Le Progrès. Le premier dispose d'une très jolie cote auprès des cadors européens, en particulier la Juventus Turin, Manchester City et le PSG, qui ont déjà pris des renseignements à son sujet.

Le second, qui avait démarré l'exercice 2019-2020 en trombe (14 buts en 18 matchs) avant de se blesser gravement à un genou en décembre, a logiquement disparu de l'actualité mercato ces derniers mois, même si un intérêt de la Lazio Rome (2e de Serie A) a circulé récemment. Mais à un an de la fin de son contrat, que ses dirigeants auront du mal à prolonger sans un projet sportif intégrant une coupe d'Europe, il ne fait aucun doute que sa situation ne va plus tarder à créer quelques remous sur le mercato. Bruno Cheyrou est prévenu.