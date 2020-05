Mercato - L'OL songerait à Pedro Mendes

En quête d'un défenseur central pour la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais songerait au montpelliérain Pedro Mendes.

"La priorité, c'est un défenseur central". Les propos sont signés du nouveau responsable du recrutement lyonnais, Bruno Cheyrou. A peine arrivé, ce dernier a ciblé les postes à renforcer et la charnière centrale se trouve sur le haut de la pile des dossiers à gérer par les dirigeants rhodaniens. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été avancés tels que Robson Bambu, Maxence Lacroix ou le dernier en date, Mamadou Sakho.

Au Portugal, nos confrères de O Jogo révèlent un nouveau nom et celui-ci est made in Ligue 1 puisqu'il s'agit du montpelliérain Pedro Mendes. Sous contrat jusqu'en 2021 avec le MHSC, le Lusitanien pourrait correspondre au profil recherché par les recruteurs lyonnais. Longuement blessé cette saison, il a pris part à 16 rencontres de championnat. Estimé entre 4 et 7 millions d'euros par le CIES, il pourrait être une solution financièrement abordable pour l'OL, une aubaine en cette période délicate sur le plan économique.

Arrivé dans l'Hérault en 2017, l'ancien rennais a réagi à ce prétendu intérêt ce vendredi. "Je ne suis au courant de rien. Mais je suis très flatté d’être associé à l’OL. C’est un grand club et je suis ambitieux" a-t-il indiqué à RMC Sport. Une déclaration qui laisse clairement la porte ouverte à Bruno Cheyrou et son équipe. Reste désormais à savoir si des négociations vont débuter entre toutes les parties.