Mercato - L'OL songerait à un échange Memphis Depay / Lucas Paqueta !

Les dirigeants lyonnais, qui cherchent une porte de sortie à Memphis Depay, auraient réfléchi à un prêt avec le milieu de terrain du Milan Lucas Paqueta.

Nous voilà presque à deux semaines de la clôture du marché des transferts et rien ne bouge autour de Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Memphis Depay. Juninho l'a encore rappelé hier, aucune offre concrète n'est encore arrivée sur le bureau des dirigeants lyonnais concernant leurs trois stars, qui bénéficient pourtant d'un bon de sortie. Ce qui pourrait être perçu comme une bonne nouvelle pour les deux premiers l'est beaucoup moins pour le troisième, entré dans sa dernière année de contrat et fermé à l'idée d'une prolongation.

Rebutés à l'idée de le voir partir libre dans un an, les septuples champions de France voyaient d'un bon oeil l'intérêt du FC Barcelone et de son entraîneur Ronald Koeman, l'ex-sélectionneur de Depay. Mais le club culé n'a pas les moyens de s'offrir l'attaquant hollandais et Josep Maria Bartomeu, le président catalan, l'aurait lui-même confié à son homologue lyonnais. Jean-Michel Aulas devra donc probablement trouver une autre porte de sortie à son numéro 11. Et il pourrait la trouver en Italie.

Paqueta n'entre plus dans les plans du Milan

Courtisé depuis des années par le Milan AC, Memphis Depay pourrait être intégré à un deal avec le club lombard. D'après la Sky, les dirigeants rhodaniens plancheraient en tout cas sur la faisabilité d'un échange avec Lucas Paqueta, priorité de Juninho pour remplacer Houssem Aouar dans le coeur du jeu. Le milieu de terrain brésilien n'entre plus dans les plans de Stefano Pioli, qui ne l'avait même pas convoqué pour aller défier les Irlandais du Shamrock Rovers, hier au 2e tour préliminaire de la Ligue Europa (victoire 0-2).

L'un, à 26 ans, est au sommet de sa carrière, mais dans une situation contractuelle complexe. L'autre, plus jeune (23 ans) et sous contrat jusqu'en 2023, se retrouve dans l'impasse à San Siro. Les valeurs marchandes des deux sont assez proche et l'idée d'un échange, moins répandue en France qu'en Italie, où ce type de transaction est devenu monnaie courante, apparaît comme une solution crédible. Reste à la concrétiser, en moins de deux semaines...