Mercato - L'OL sous le charme d'une pépite du Real Madrid

Alors même que les dates du prochain mercato sont encore inconnues en raison de la pandémie de coronavirus, les clubs ne perdent pas une minute et étudient de nombreuses pistes pour bâtir leur effectif en vue de la saison prochaine. A l'Olympique Lyonnais, les recruteurs auraient le regard porté de l'autre côté des Pyrénées si l'on en croit les informations révélées ce vendredi par AS. Selon le journal madrilène, le jeune César Gelabert (19 ans) aurait tapé dans l'oeil des Gones.

Champion d'Europe U17 en 2017 et sous contrat jusqu'en juin 2021 au Real Madrid, ce jeune milieu serait dans le viseur de l'OL depuis plusieurs années et le club français aurait même formulé une offre par le passé mais il s'était heurté au refus des Merengue. Il faut dire que l'Espagnol, auteur de 13 apparitions avec l'équipe réserve madrilène cette saison (1 but), ne manque pas de prétendants en Europe puisque Arsenal et le Borussia Dortmund seraient eux aussi intéressés. Toutefois, les courtisans devront se présenter avec des arguments solides puisque César Gelabert est considéré comme l'un des plus gros espoirs madrilènes.