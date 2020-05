Mercato - L'OL veut rapatrier Mamadou Sakho !

Dans sa quête d'un défenseur central, initiée depuis plusieurs semaines déjà, l'OL a coché le nom de Mamadou Sakho.

L'Olympique Lyonnais n'est pas épargné par la crise et son absence probable de la prochaine la Ligue des Champions - sauf en cas de victoire finale sur l'édition actuelle - représente un autre manque à gagner important. Malgré ce contexte incitant à la prudence, les dirigeants rhodaniens se sont lancés sur la piste, a priori assez coûteuse, menant à Mamadou Sakho (30 ans).

Alors que Joachim Andersen n'a pas donné satisfaction depuis son arrivée en provenance de la Sampdoria, l'été dernier, et que Marcelo devrait être invité à aller voir ailleurs à un an de la fin de son contrat, un nouveau défenseur axial est attendu dans le Rhône cet été. Plusieurs noms avaient filtré ces dernières semaines (Gigot, Mandi, Demiral, Kumbulla), mais c'est avec plus de discrétion que la cellule de recrutement lyonnaise a ouvert le dossier Sakho, à l'initiative de Rudi Garcia, d'après L'Equipe.

Un salaire important, mais un transfert raisonnable ?

Un dossier qui s'avère complexe, étant donnés les émoluments importants de Sakho en Angleterre. Suite à un prêt concluant de six mois, entamé début 2017, l'ancien parisien avait été recruté l'été suivant par Crystal Palace, avec le statut d'international français et d'ex-cadre de Liverpool, où le courant ne passait plus avec Jürgen Klopp. De quoi donner une idée du salaire qui lui avait été offert à l'époque.

L'indemnité de transfert, quant à elle, n'aura rien à voir avec les 28 M€ qu'avaient déboursés les Eagles il y a trois ans. D'abord parce que Sakho a maintenant dépassé la trentaine, mais surtout parce que son contrat prend fin dans un an. Le CIES estime sa valeur entre 4 et 7 M€. Confiées à Vincent Ponsot, le directeur général adjoint, et Bruno Cheyrou, le nouveau chef du recrutement de l'OL, les projections sur les chances de faire aboutir ce transfert laisseraient poindre une forme d'optimisme en interne... À suivre !