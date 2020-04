Mercato - L'OL voudrait rapatrier Luiz Gustavo

L'Olympique Lyonnais aurait couché le nom de Luiz Gustavo pour le prochain mercato estival, selon les informations de deux médias turcs.

Voilà une nouvelle qui risque de faire grincer des dents du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, les deux médias turcs Hurriyet et Fanatik affirment, ce jeudi, que l'Olympique Lyonnais lorgnerait un ancien Phocéen en la personne de Luiz Gustavo. Le milieu de terrain de 32 ans, qui a quitté l'OM en pleurs lors du dernier mercato estival, continue de réaliser de belles choses à Fenerbahçe, avec qui il est lié jusqu'en 2023.

Apparu à 22 reprises cette saison en SüperLig pour 2 buts et 1 passe décisive, le Brésilien a tapé dans l'oeil de Juninho, qui souhaiterait une nouvelle fois recruter brésilien dans l'entrejeu après Thiago Mendes et Bruno Guimaraes, cet hiver. Alors que Lucas Tousart doit quitter l'OL cet été pour le Hertha Berlin, et que Mendes enchaîne les prestations décevantes, l'ancien du Bayern Munich apporterait son expérience dans l'effectif.

Pour rappel, l'OL s'était déjà positionné sur l'ex-Marseillais, l'été dernier. Recruté pour 6,5M d'euros par les Stambouliotes cet été, Gustavo retrouverait, aussi, Rudi Garcia, qu'il connait parfaitement grâce à leur aventure commune à l'OM. Seul ombre au tableau pour l'OL, les dirigeants du Fenerbahçe ne souhaiteraient pas se séparer de leur milieu de terrain.