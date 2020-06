Mercato - L'OM, l'OL et Nice à la lutte pour Orel Mangala !

Le jeune espoir belge Orel Mangala serait dans le viseur de nombreux clubs étrangers et français, dont l'OL, l'OM et l'OGC Nice.

Après être descendu en Bundesliga 2. cette saison, Stuttgart pourrait remonter, dès cette année, en première division. En effet, actuellement deuxième à une seule journée de la fin et avec trois points d'avance sur le troisième, le VfB a de grandes chances de retrouver la Bundesliga. Le club allemand peut notamment remercier Orel Mangala, auteur d'une grosse saison.

Le milieu de terrain belge de 22 ans, qui peut évoluer en tant que milieu défensif ou milieu relayeur, compte 28 apparitions en championnat pour 1 but et 2 passes décisives. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il n'est pas passé inaperçu auprès des recruteurs selon le média local Stuttgarter Nachrichten.

D'après nos confrères, plusieurs clubs étrangers se penchent sur ses prestations, notamment Besiktas, Fenerbahçe et Galatasaray, mais aussi des clubs français : l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. Si le GYM a déjà recruté un milieu de terrain en la personne de Morgan Schneiderlin, l'OM et l'OL pourraient être tentés de se renforcer dans l'entrejeu. La valeur de Mangala est estimée à 11 millions d'euros sur Transfermarkt.