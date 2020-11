Mercato - L'OM a contacté Thomas Foket pour remplacer Bouna Sarr

Afin de remplacer Bouna Sarr (28 ans), parti au Bayern Munich cet été, l'Olympique de Marseille a réfléchi à la possibilité d'enrôler un joker hors délai, en Ligue 1 forcément. Les noms de Fabien Centonze (24 ans, Metz) et Thomas Foket (26 ans, Reims) ont notamment été évoqués. Le Champenois a même fait l'objet d'un contact entre les deux parties.

En effet, La Dernière Heure a confié ce mercredi que l'agent du Diable Rouge a été contacté par les Phocéens sans que cela n'aille plus loin. De plus, des clubs étrangers sont aussi venus toquer à la porte du Stade de Reims, comme Parme, Schalke 04 et des écuries de Premier League, explique le quotidien belge. Foket est sous contrat avec Reims jusqu'en 2023.