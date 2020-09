Mercato - L'OM a établi sa liste d'indésirables !

D'après La Provence, l'OM aurait établi une liste de 5 joueurs indésirables pour cette saison. Parmi eux, nous retrouvons Mitroglou, Rocchia, Lopez, Germain et Strootman.

L'Olympique de Marseille s'est déjà montré très actif sur le marché des transferts puisque le club phocéen a bouclé trois arrivées : Pape Gueye, libre de tout contrat, Leonardo Balerdi, prêté avec option d'achat et enfin Yuto Nagatomo, libre également. Mais l'OM ne compte pas s'arrêter là et vise, au moins, une quatrième recrue avec un nouvel attaquant de pointe, censé être la doublure de Dario Benedetto. Alors qu'une petite enveloppe mercato est programmée (seulement 5-6 millions), les Phocéens ont aussi fixé les noms des joueurs indésirables pour cette nouvelle saison.

D'après La Provence, cinq joueurs sont sur le marché cet été, et la direction marseillaise espère tous les vendre. Pour commencer, il y a évidemment Kostas Mitroglou (32 ans), déjà mis sur le marché les années précédentes. Ensuite, l'OM souhaite se séparer de deux joueurs formés au club, à savoir Christopher Rocchia (22 ans) et Maxime Lopez (22 ans). Le milieu de terrain, qui n'est pas jugé comme indispensable par Villas-Boas, dispose d'une belle cote sur le marché des transferts, notamment du côté de l'Espagne. Marseille espère récupérer plus de 10M d'euros sur cette vente.

Valère Germain (30 ans), lui aussi en fin de contrat dans un an, n'est pas retenu non plus. Enfin, le cas Kevin Strootman est toujours sur la table de la direction. Le milieu de 30 ans, qui dispose d'un très gros salaire (500 000 euros par mois) est encore une fois poussé vers la sortie. Après avoir recruté trois joueurs, l'OM entreprend une tâche plus difficile : se séparer de ces joueurs.