Mercato - L'OM a failli s'offrir son 'grantatakan'

En conférence de presse, puis dans une interview à Téléfoot, André Villas-Boas a révélé que l'OM avait été "proche de trouver un accord la semaine dernière" avec un attaquant. Mais "ça n'a pas été possible", a regretté l'entraîneur portugais, qui n'attend plus qu'un renfort offensif avant la fermeture du marché, le 5 octobre.

"Malheureusement, je ne peux pas vous dire le nom", a-t-il poursuivi, avant d'envisager de ne conclure ce recrutement que lors du mercato hivernal... "On est dans l'urgence, mais pas pressé, ça doit être une décision calme, pensée. C'est vrai qu'on cherche, mais on a aussi Marley Aké qui travaille très bien dans cette position", a rappelé AVB. "On continue de chercher. On a des idées, je pense qu'on peut le faire sur cette fenêtre de transfert, si ce n'est pas le cas ce sera en janvier."