Mercato - L'OM à la recherche de ventes et d'échanges cet hiver

L'Olympique de Marseille réalise jusqu'ici une première partie de saison convaincante. Si les Marseillais sont quatrièmes à deux points du leader lillois et conservent toujours deux matchs de retard, toutes les équipes du haut de tableau se tiennent dans un mouchoir de poche. Seulement six points séparent le premier du septième. Ce qui pourrait déterminer le classement à l'issue de la saison pourrait donc bien être la gestion du mercato d'hiver. Présent en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas a évoqué la potentielle arrivée d'un attaquant. "Dario Benedetto ? Il est dans un bon moment et j’espère ça va continuer. Mais si quelque chose lui arrive, on a besoin de plus d’option que ce qu’on a. Il est possible qu’on continue à chercher" a annoncé l'entraineur portugais avant de poursuivre.

"Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (...) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. Si je crains des départs importants ? Non, je ne pense pas, mais on n'a pas cette information en ce moment. En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non. (...) Les joueurs prêtés (Balerdi, Cuisance), il va falloir pour nous la saison prochaine réfléchir à soit les acheter, soit convaincre leur club à prolonger le prêt d’une saison" a déclaré le technicien lusitanien.