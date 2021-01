Mercato - L'OM a refusé une offre pour Sanson, annonce Villas-Boas

En plus de son avenir personnel, André Villas-Boas a évoqué, au micro de Téléfoot, celui de Morgan Sanson. Annoncé tout proche d'Aston Villa, le milieu de 26 ans, titulaire hier contre Lens (défaite 0-1), a bien fait l'objet d'une offre de la part du club anglais. Toutefois, aux yeux de l'OM, cette proposition est bien trop faible par rapport aux exigences.

"L'avenir de Sanson ? Morgan a reçu une offre très faible de la part d'Aston Villa, qui a été immédiatement refusée. Il est avec nous" a-t-il déclaré, avant d'en dire un peu plus en conférence de presse : "Il y a eu une offre, mais pas celle qu'on a parlé au téléphone. L'offre était pathétique". Pour rappel, la presse évoquait un transfert autour des 18 millions d'euros. Les Villans ont-ils baissé leur proposition ? L'OM se montre-t-il encore plus gourmand ? On devrait rapidement en savoir plus...