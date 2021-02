Mercato - L'OM a trouvé un accord avec le Celtic pour Olivier Ntcham !

L'Olympique de Marseille a trouvé le remplaçant de Morgan Sanson en la personne d'Olivier Ntcham. En effet, un accord aurait été trouvé entre l'OM et le Celtic Glasgow pour le transfert du milieu français sous la forme d'un prêt avec option d'achat ! Le joueur de 24 ans va quitter l'Ecosse dans les prochaines minutes pour rejoindre la cité phocéenne et passer sa visite médicale. Alors que le Celtic réclamait entre 8 et 9 millions d'euros pour son joueur, Pablo Longoria aurait réussi à fixer l'option d'achat à 5 millions d'euros selon RMC.