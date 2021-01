Mercato - L'OM aura une petite enveloppe à dépenser cet hiver

Le mercato d'hiver a commencé depuis ce samedi minuit mais risque d'être plutôt calme dans l'Hexagone. En effet, avec la crise économique que traverse le football français à cause notamment de l'absence de revenus liés aux droits télévisuels et à la billetterie, certains clubs risquent d'être plus actifs dans le sens des départs que des arrivées. Du côté de l'OM, on espère pouvoir renforcer l'effectif afin de continuer à lutter pour le podium sans dépenser énormément.

Selon les informations de La Provence, Pablo Longoria a eu l'autorisation dépenser entre 8 et 10 millions d'euros lors de ce mois de janvier. Le directeur sportif de l'OM et André Villas-Boas devront se contenter de quelques opportunités à bas coûts pour amener de nouveaux éléments au groupe phocéen.