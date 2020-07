Mercato - L'OM aurait dégainé une belle offre pour un jeune attaquant italien

En quête d'un renfort offensif pour compléter une ligne d'attaque actuellement composée des seuls Dario Benedetto, Valère Germain et Kostas Mitroglou, l'Olympique de Marseille aurait activé une nouvelle piste. Selon TMW, le club phocéen aurait de très sérieuses vues sur Gianluca Scamacca. Âgé de 21 ans, ce jeune attaquant italien appartient à Sassuolo (Serie A) jusqu'au 30 juin 2023 et vient d’enchaîner deux prêts consécutifs, au PEC Zwolle et à Ascoli. Avec la formation de Serie B, le natif de Rome a inscrit 9 réalisations en 31 matches. Toujours selon nos confrères transalpins, les dirigeants des Ciel-et-Blanc auraient formulé une offre de 12 millions d'euros (plus des bonus) pour tenter d'arracher la signature de l'offensif, nommé au Golden Boy en 2019 et accessoirement également courtisé par l'AS Roma et le Milan AC.