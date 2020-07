Mercato - L'OM aurait enfin trouvé son directeur sportif !

Selon les informations venues d'Espagne, et confirmées par RMC, Pablo Longoria devrait être le prochain directeur sportif de l'OM !

Après avoir trouvé plutôt rapidement son Head of Business en la personne d'Hugues Ouvrard, l'Olympique de Marseille serait sur le point de dénicher son nouveau Head of Football, ou directeur sportif. En effet, après plusieurs pistes dont Olivier Pickeu, les Phocéens se seraient tournés vers Pablo Longoria, qui tenait ce rôle de 2018 à 2019 à Valence. D'après Hector Gomez, journaliste à Valence, il n'y a plus de toute et il sera le futur directeur sportif de l'OM !

Âgé de 33 ans, le jeune dirigeant espagnol a gravi les échelons à vitesse grand v tout au long de sa carrière. Cette carrière, il l'a débuté en 2007 à Newcastle en étant recruteur (jusqu'en 2008), avant de passer à Huelva (2009-2010) et l'Atalanta Bergame (2010-2013). Sassuolo lui a ensuite proposé un rôle de directeur du recrutement de 2013 à 2015, avant de rejoindre la Juventus pour un rôle semblable (2015-2018). A Valence, il a notamment recruté Daniel Wass, Mouctar Diakhaby, Geoffrey Kondogbia ou encore Gonçalo Guedes.

À noter que cette information a été confirmée, dans la foulée, par RMC Sport avec quelques détails supplémentaires. L’OM et Longoria doivent encore finaliser quelques détails concernant le contrat dans le week-end, mais l'optimisme est de mise de part et d'autres. L'issue devrait être favorable dans le week-end. Le futur DS de Marseille s'est déjà entretenu à plusieurs reprises avec Frank McCourt mais aussi Jacques-Henri Eyraud.