Mercato - L'OM avance ses pions pour Mbaye Niang

Priorité de l'OM pour renforcer son attaque l'été prochain, Mbaye Niang a été approché par la direction marseillaise.

L'OM, qui n'est plus très loin de valider définitivement sa place sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison, peut commencer à dessiner les contours de son futur mercato. C'est ce qu'André Villas-Boas avait laissé entendre la semaine dernière, en évoquant la nécessité de "préparer la saison prochaine" avec Andoni Zubizarreta. "S'il y a des joueurs qui nous intéressent, il faut commencer à les contacter. Les prolongations de contrat aussi. On peut démarrer maintenant."

"Zubi" n'a pas attendu que son entraîneur souffle dans le cor pour lancer la chasse. Il y a plusieurs semaines, comme le relate L'Equipe, le directeur sportif marseillais a pris contact avec l'entourage de Mbaye Niang, présenté comme LA priorité du board olympien en vue de l'intersaison. Un an après avoir recruté Dario Benedetto et à douze mois de la fin de contrat de Valère Germain (juin 2021), l'OM se doit d'apporter du sang neuf à sa ligne d'attaque, surtout dans l'hypothèse, de plus en plus crédible, d'une participation à la prochaine Ligue des Champions.

Niang estimé à 30 M€

Le dauphin du PSG, même s'il valide sa qualification pour la C1 et les retombées qui vont avec, devra néanmoins avancer prudemment sur ce dossier, lui qui s'apprête à boucler un nouvel exercice comptable dans le rouge et reste de ce fait dans le viseur du fair-play financier. La valeur marchande de Niang (25 ans), définitivement acheté 15 M€ au Torino par le Stade Rennais l'été dernier et déjà auteur de 14 buts cette saison (en 34 matchs toutes compétitions confondues) est évaluée à près du double.