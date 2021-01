Mercato - L'OM d'accord avec Pol Lirola, ca avance avec la Fiorentina

L'Olympique de Marseille est à la recherche d'un latéral droit afin d'épauler Hiroki Sakai qui est le seul à ce poste dans l'effectif marseillais. Après plusieurs jours à faire le tri parmi tous les profils, la direction olympienne semble avoir jeté son dévolu sur Pol Lirola.

En effet, selon les informations de RMC Sport, le défenseur de 23 ans serait même déjà tombé d'accord avec le club phocéen. Il ne manquerait plus que l'OM et la Fiorentina trouvent un arrangement. Les deux clubs négocient actuellement autour d'un prêt de six mois avec option d'achat. Si un accord semble proche, Pablo Longoria a d'autres dossiers sous la main au cas où celui-ci venait à échouer.