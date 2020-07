Mercato - L'OM est bien sur les traces d'Islam Slimani

La quête d’un avant-centre pour la saison prochaine se poursuit dans la citée Phocéenne. Alors que nous relayions hier l’intérêt du LOSC pour Islam Slimani, ce serait maintenant au tour de l’Olympique de Marseille de se mêler au dossier, comme évoqué il y a quelques jours par nos confrères de Footmercato. À 31 ans, l’Algérien a signé 9 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Prêté à l’AS Monaco par Leicester, il ne sera pas conservé par les Foxes qui espèrent donc le vendre cet été. Et l'attaquant ne manque pas de prétendants.

Selon le média portugais A Bola, les dirigeants olympiens auraient bel et bien coché son nom pour renforcer leur ligne offensive cet été. Néanmoins, les Marseillais devront faire face à de redoutables concurrents. Le LOSC d’abord, puis Burnley en Angleterre et enfin les deux rivaux lisboètes du Benfica et du Sporting Lisbonne. Le dernier a vu Slimani porter fièrement ses couleurs de 2013 à 2016 avec un exercice 2015-2016 colossal conclu sur 28 réalisations en 35 rencontres disputées. Le Benfica a, de son côté, un solide argument en la personne de Jorge Jesus, tout juste nommé entraîneur et avec qui Slimani a justement réalisé cette superbe saison 2015-2016 au Sporting Portugal. Pour s’attacher ses services, l’OM, comme ses concurrents, devra déposer pas moins de 8 M d’euros sur la table.