Mercato - L'OM et Aston Villa vont se battre pour Daniel Sturridge !

Pisté l'été dernier pour renforcer l'attaque phocéenne, Daniel Sturridge serait toujours dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille selon les informations du Daily Mail. L'OM devrait lutter avec Aston Villa pour récupérer l'attaquant.

Daniel Sturridge revit du côté de la Turquie. Arrivé à Trabzonspor cet été libre de tout contrat, après son départ de Liverpool, l'attaquant anglais de 30 ans se refait une santé, lui qui a connu des débuts difficiles en raison de blessures au tendon d'Achille et au mollet. Toutefois, ces dernières semaines, le Britannique a montré de très belles choses, lui qui est enfin débarrassé de ses pépins physiques, puisqu'il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 9 matchs de championnat.

Et ses prestations sont toujours suivies avec attention par l'Olympique de Marseille et Aston Villa, selon le Daily Mail. Les deux clubs, déjà intéressés par Sturridge cet été, ont visiblement été séduits par le doublé de l'attaquant des Three Lions samedi dernier face à Kayserispor. Le média anglais estime que les deux clubs cherchent, toujours, à renforcer leur attaque durant le mercato hivernal et le Britannique est toujours dans leur radar. Les deux clubs devraient même lutter pour récupérer l'attaquant. Disposant d'une valeur de 11 millions d'euros selon Transfermarkt, Sturridge va-t-il quitter la Turquie six mois seulement après son arrivée ?