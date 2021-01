Mercato - L'OM et l'AS Monaco sur un jeune indésirable de Leicester

Le mercato d'hiver a ouvert ses portes à minuit cette nuit et les joueurs se trouvant en fin de contrat à la fin de la saison peuvent donc désormais commencer à discuter avec d'autres clubs. C'est le cas notamment de Demarai Gray qui ne souhaite pas prolonger à Leicester et se cherche une porte de sortie afin d'obtenir plus de temps de jeu.

Selon les informations de The Sun, plusieurs clubs sont intéressés par le milieu offensif de 24 ans dont l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Alors que l'ancien joueur de Birmingham ne fait pas partie des plans de Brendan Rodgers et qu'il pourrait partir gratuitement cet été, les dirigeants des Foxes seraient prêts à vendre leur joueur lors de ce mois de janvier. À suivre.