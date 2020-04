Mercato - L'OM et l'OL s'arrachent deux jeunes

"La guerre des jeunes", c'est ainsi que L'Equipe définit le duel qui oppose les deux olympiques, Lyon et Marseille, dans la quête des meilleurs talents de l'Hexagone. Une "guerre" symbolisée par deux batailles, contées par le quotidien sportif ce jeudi. Elles concernent Kalil Rekaoui et Djibrail Dib. Le premier, issu de la génération 2006, avait rejoint l'OM en 2017 à seulement 11 ans. Mais, contrarié par le traitement que lui aurait fait subir son entraîneur en Provence, il aurait décidé de partir et l'OL aurait sauté sur l'occasion pour se l'offrir en vue de la saison prochaine.

En guise de riposte, les pensionnaires de la Commanderie seraient donc désireux de récupérer le second qui, à 17 ans, a déjà confirmé son talent dans des catégories supérieures. Dib, en fin de contrat aspirant à Lyon, a reçu une offre de premier contrat pro par ses dirigeants, mais réfléchit à ses perspectives de temps de jeu. L'OM pourrait profiter de ses relations avec ses agents, les mêmes que Valentin Rongier, pour le chiper au nez de son rival.