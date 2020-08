Mercato - L'OM et Nice s'intéressent à un jeune attaquant suisse

L'OM s'intéresserait à Andi Zeqiri comme l'a rapporté Blick. Le média suisse dément tout de même un accord, évoqué par un journaliste kosovar, entre les deux parties. L'attaquant de 21 ans plaît à André Villas-Boas qui souhaite renforcer son secteur offensif. Cette saison, l'international Espoirs suisse a inscrit 22 buts en 37 matches avec Lausanne Sport (D2 suisse).

Les Marseillais ne sont pas seuls sur le dossier. L'OGC Nice, qui a le même propriétaire que Lausanne (INEOS), et le FC Bâle ont également pris des renseignements sur le jeune buteur. L'avant-centre suisse est sous contrat jusqu'en 2021 avec son club.

Andi Zeqiri reached personal agreement with Marseille



Lausanne are in final talks Marseille for the transfer amount. In the race for the services of the kosovan striker is also a Bundesliga team. #zeqiri #kosovo #transfer #swiss #marseille #ligue1 pic.twitter.com/AkuRUIKkKc