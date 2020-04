Mercato OM - Maxime Lopez fait la Une en Espagne

Maxime López fait la Une de l'Estadio Deportivo ce matin, le principal média andalou. Le milieu de terrain marseillais, cible de Monchi depuis de longs mois maintenant, ferait partie des pistes préférées du directeur sportif pour venir renforcer l'entrejeu sévillan l'été prochain.

Les deux clubs, qui disposent d'une bonne entente depuis la vente de Lucas Ocampos au club espagnol l'été dernier, se seraient rapprochés ces dernières semaines pour le joueur, en fin de contrat en juin 2021. Toujours selon le média hispanique, qui cite nos confrères du 10sport, un accord de huit millions d'euros aurait même été trouvé avant la situation économique délicate qui touche l'OM, liée notamment à la perte d'argent à cause du coronavirus et forcément au fair-play financier. Pour rappel, Marseille aurait également un intérêt pour Rony Lopes, en manque de temps de jeu chez les Andalous. Mais Séville n'est pas le seul club intéressé par les services du milieu de 22 ans : selon L'Express, un média britannique, West Ham et Tottenham se sont positionnés récemment sur le joueur. On évoque même une offre potentielle de 11 millions d'euros de la part d'un des clubs londoniens.