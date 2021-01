Mercato - L'OM fait de Amine Adli sa priorité pour remplacer Morgan Sanson

L'Olympique de Marseille s'est séparé de Kévin Strootman et Morgan Sanson lors de ce mercato d'hiver. Après que le premier ait pris la direction du Genoa pour un prêt de six mois, le second s'est envolé pour Aston Villa contre un montant avoisinant les 16 millions d'euros. Une somme d'argent dans laquelle compte bien piocher Pablo Longoria pour compenser le départ des deux milieux de terrain.

Depuis plusieurs jours, le directeur sportif de l'OM est à la recherche d'un joueur qui pourra renforcer l'entrejeu et selon les informations de RMC Sport, il aurait jeté son dévolu sur Amine Adli. Le milieu de terrain de 20 ans serait la priorité de la direction olympienne et celle-ci aurait fait une offre à Toulouse qui l'a d'ores et déjà refusé. Damien Comolli souhaite au moins 15 millions d'euros pour laisser partir son jeune espoir mais les dirigeants de l'OM ont un budget entre 8 et 10 millions d'euro pour leur dernière recrue hivernale. Amine Adli souhaiterait rejoindre la Canebière et aurait prévenu l'état-major toulousain qu'il ne prolongerait pas son contrat qui expire en juin 2022. Affaire à suivre.