Mercato - L'OM fixe le prix de Caleta-Car

Comme relaté dans notre média mercredi, Duje Caleta-Car (23 ans, 23 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but), le défenseur central de l'Olympique de Marseille, suscite les convoitises de plusieurs grands clubs européens, dont Naples. Selon Area Napoli, les dirigeants transalpins seraient même déjà entrés en contact avec l’entourage de l'international croate (5 sélections) et les décideurs olympiens auraient annoncé la couleur. Pour s'attacher les services de l'ancien joueur du RB Salzbourg, acheté pour près de 19 millions d'euros à l'été 2018 et encore sous contrat sur la Canebière jusqu'au 30 juin 2023, il faudra mettre sur la table une offre de l'ordre de 30 millions d'euros.