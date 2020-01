Mercato - L'OM passe à l'action pour Carlos Salcedo

En course pour la qualification en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille aurait lancé une offensive pour recruter Carlos Salcedo cet hiver, dans l'optique de renforcer sa défense.

"Je pense qu'on aura besoin de quelques joueurs oui. [...] Je ne peux pas promettre, le marché hivernal est compliqué, trouver des joueurs d'une meilleure qualité c'est dur. Le projet est contraint par l'aspect financier, il faut équilibrer l'économie du club. On a vendu mais pas assez cet été. Il faut s'adapter. Pour moi, il ne faut pas recruter pour recruter, il faut avoir des joueurs compétitifs" avait déclaré Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, en novembre dernier. L'Espagnol avait volontairement fait le choix de rester mesuré dans ses déclarations afin de ne pas jeter de la poudre aux yeux des supporters phocéens concernant le mercato. Or, à en croire les informations révélées par Goal, 'Zubi' a activé une piste défensive venue du Mexique.

D'après le média, les dirigeants olympiens seraient entrés en contact avec l'agent de Carlos Salcedo (26 ans) et auraient même effectué une première offre. Celle-ci correspondrait à un prêt avec option d'achat, ce qui semble la solution la plus plausible au vue des finances limitées du club. Toutefois, si cette piste venait à se confirmer, elle pourrait laisser place à quelques interrogations dans la mesure où le secteur défensif ne semble pas être la priorité pour l'OM, notamment après l'arrivée d'Alvaro Gonzalez l'été dernier, lequel s'est parfaitement adapté à son nouveau club.

Surtout, l'international mexicain (35 sélections) qui évolue chez les Tigres n'a pas véritablement fait forte impression lors de ses premiers passages en Europe. Lors de la saison 2016-2017, il a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues avec la Fiorentina. A Francfort, où il a évolué durant un an et demi entre l'été 2017 et l'hiver 2019, il a également eu du mal à s'imposer. Reste à savoir si le natif de Guadalajara, sous contrat jusqu'en décembre 2022 avec les Tigres, fera le chemin inverse de son coéquipier, André-Pierre Gignac.