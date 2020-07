Mercato - L'OM pense à Eric Roy pour le poste de directeur sportif

Après avoir trouvé son Head of Business, l'OM est toujours en quête de son Head of Football, censé remplacer Andoni Zubizarreta. Et selon La Provence, un nouveau nom, après ceux d'Olivier Pickeu ou Pep Segura, a fuité pour le poste de directeur sportif : celui d'Eric Roy, passé par l'OM en tant que milieu de terrain.

Sous contrat avec Watford depuis le mois de décembre à ce poste de directeur sportif, l'ancien de Lens (52 ans) n'a pas encore été approché concrètement. Nos confrères évoquent simplement un intérêt des Phocéens pour Roy, qui dispose toutefois de fervents soutiens en interne.