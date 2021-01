Mercato - L'OM regarde aussi du côté de Braga pour le poste d'attaquant

Décidément, Pablo Longoria ne chôme pas en ce début de mercato. Tout proche de boucler le prêt de Pol Lirola au poste de latéral droit, le directeur du football de l'Olympique de Marseille multiplie les pistes en attaque pour recruter une doublure à Dario Benedetto. Ainsi, les noms de Arkadiusz Milik, Gaëtan Laborde, Jean Philippe Mateta ont été annoncés, ces derniers jours, comme des attaquants potentiels pour la cité phocéenne.

Mais visiblement, selon AS, un nouveau nom est à ajouter à cette liste : Abel Ruiz. Le jeune attaquant de 20 ans, formé au Barça, est arrivé définitivement à Braga cet été en contrepartie du transfert de Francisco Trincao en Catalogne. L'Hispanique joue très peu avec le club portugais (367 minutes seulement) pour deux buts en Coupe du Portugal et deux passes décisives (dont une en Liga). L'OM aurait déjà entamé des contacts pour récupérer Abel Ruiz selon le média espagnol. Contractuellement, l'ancien Barcelonais est lié à Braga jusqu'en juin 2025 et dispose d'une clause libératoire à 45 millions d'euros.