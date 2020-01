Mercato - L'OM retire son offre et stoppe les négociations avec Isaac Lihadji !

Nouveau rebondissement dans le dossier Isaac Lihadji (17 ans). Désireux de faire signer un premier contrat pro à son grand espoir du centre de formation, l'Olympique de Marseille a fait machine arrière selon RMC Sport.

En effet Andoni Zubizarreta, le directeur sportif phocéen, a décidé de retirer l'offre marseillaise et de stopper les négociations avec le clan du joueur. Lassé par la durée des négociations, l'Hispanique a informé Lihadji de sa décision ce matin. Contacté par nos confrères, l'OM a confirmé l'information mais n'a pas fait de commentaires. "Il a été plus simple de signer avec Lopez ou Kamara car ils avaient sans doute plus envie de signer à l’OM, là, ça devenait trop compliqué" a confié un proche de la direction du centre de formation marseillais.