Mercato - L'OM rêve encore de Michaël Cuisance

Ce vendredi après-midi (16 heures), l'Olympique de Marseille affrontera le Bayern Munich en match de préparation. L'occasion pour les Olympiens de se frotter à un très grand d'Europe, mais pas que. Selon L'Equipe, les Phocéens vont profiter de cette rencontre pour réaffirmer leur intérêt pour le jeune Michaël Cuisance (20 ans), milieu de terrain de la formation bavaroise. En effet, les dirigeants des Ciel-et-Blanc n'auraient pas renoncé à l'idée de se faire prêter l'international français U20.

Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, aurait déjà appelé son homologue allemand Karl-Heinz Rummenigge pour évoquer le sujet et les discussions entre les clubs vont se prolonger en marge de leur rencontre amicale. Pour rappel, Michaël Cuisance, qui a récemment fait part de son envie de rester en Bavière, a disputé dix matches avec le Bayern Munich cette saison (un but et une passe décisive) et est encore sous contrat avec les pensionnaires de l'Allianz Arena jusqu'au 30 juin 2024.