Mercato - L'OM revoit ses exigences à la baisse pour vendre Morgan Sanson

Si l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Pol Lirola et se rapproche d'un accord pour le transfert Arkadiusz Milik, les dirigeants marseillais cherchent également à dégraisser leur effectif. Touché par la crise économique que traverse le football français depuis de nombreux mois, la club phocéen tente de trouver des solution pour renflouer ses caisses. Le moyen le plus classique reste encore la vente de joueur et ce serait Morgan Sanson qui devrait en faire les frais.

En effet, Pablo Longoria discute avec Aston Villa pour tenter de céder l'ancien montpelliérain contre un joli chèque. Si à l'époque l'état-major olympien réclamait environ 30 millions d'euros pour son milieu de terrain, les négociations tourneraient plus pour l'heure autour de 18 millions d'euros selon The Time. Les discussions vont pour le moment dans le bon sens et les deux clubs sont optimistes d'après les informations du quotidien britannique.