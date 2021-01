Mercato - L'OM s'est renseigné sur Jean-Philippe Mateta

L'Olympique de Marseille est à la recherche d'un avant-centre depuis cet été et compte bien ne pas laisser passer sa chance cet hiver. Les dirigeants marseillais multiplient les pistes et sondent de nombreux clubs afin de trouver le profil idéal. Dernièrement ce serait du côté de l'Allemagne et de Mayence que Pablo Longoria serait allait se renseigner.

En effet, selon les informations de Téléfoot, la direction marseillaise s'intéresserait de près à Jean-Philippe Mateta. L'état-major du club allemand ne fermerait pas la porte à un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, ce qui plairait beaucoup au directeur sportif espagnol.