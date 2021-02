Mercato - L'OM s'est renseigné sur Mady Camara

L'Olympique de Marseille a vendu Morgan Sanson à Aston Villa pour un montant avoisinant les 16 millions d'euros et a également prêté Kévin Strootman au Genoa ces dernières semaines. Des départs qui ont considérablement affaibli le milieu marseillais et Pablo Longoria s'est donc rapidement lancé à la recherche d'un joueur capable d'épauler Boubacar Kamara, Pape Gueye et Valentin Rongier. Le directeur sportif espagnol a jeté son dévolu sur Olivier Ntcham qui s'est engagé dans les dernières heures du mercato d'hiver avec l'OM.

Le désormais ancien joueur du Celtic Glasgow n'était pas la priorité de la direction phocéenne qui appréciait le profil de Mady Camara. Le jeune milieu de terrain de 24 ans avait était époustouflant sous le maillot de l'Olympiakos lors des deux rencontres face aux Marseillais cette saison en Ligue des champions. Deux impressionnantes performances qui ont marqué l'état-major marseillais et qui a donc tenté d'enrôler le Guinéen. Malheureusement, les exigences financières du club grec ont contraint les dirigeants de l'OM à devoir trouver un nouveau profil.