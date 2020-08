Mercato - L'OM s'est renseigné sur Max-Alain Gradel

Selon L'Equipe, l'Olympique de Marseille s'est penché sur le profil de Max-Alain Gradel (32 ans) qui s'apprête à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine avec Toulouse. Une piste qui semblait bien concrète puisque "des négociations contractuelles" entre les deux parties auraient été entamées début juillet.

Mais, c'est le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, qui aurait mis son véto dans ce dossier. Selon nos confères, "l'Américain, soucieux de faire évoluer son modèle économique et marqué par les épisodes (Kevin) Strootman (30 ans), (Grégory) Sertic (31 ans), ne souhaite plus recruter des joueurs trentenaires". De son côté, l'Ivoirien totalise 21 rencontres de Ligue 1 la saison passée avec le TFC (3 buts, 2 passes décisives). A un an de la fin de son contrat, il disposerait de plusieurs opportunités en cas de volonté de départ. L'Olympiakos ainsi que "des clubs saoudiens et chinois" seraient sur le coup.